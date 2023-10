Армія Ізраїлю ліквідувала в секторі Гази одного із засновників руху ХАМАС — шейха Абделя Фаттаха Духана (Абу Усама). Бойовики підтвердили його смерть.

.

Тим часом у секторі Гази закінчилося паливо для вироблення електрики, а єдина електростанція повністю припинила роботу, пише Аljazeera. У регіоні залишаються лише дизель-генератори, але їх вистачить на кілька днів.

ЦАХАЛ атакує обʼєкти ХАМАС на пляжах та у порту сектора. Там стоять човни бойовиків, які використовувалися для висадки десанту.

Тим часом BILD пише, що Ізраїлю загрожує війна на 5 фронтах: з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном та палестинцями Західного берегу річки Йордан. Німецьке видання при цьому послалося на фахівців близькосхідного центру Le Beck.

Стверджується, що Іран уже демонстрував здатність розпочати війну на кількох фронтах.

За даними ізраїльської армії, в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС загинули щонайменше 1,2 тис. людей і 2,8 тис. отримали поранення.

Число загиблих у секторі Газа в результаті ізраїльських ударів у відповідь зросло до 1 тис. 55, ще 5 тис. 184 особи отримали поранення, повідомило підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров’я Гази.

На півдні Ізраїлю бойовики обстріляли ракетами Ашкелон, 12 людей було доставлено до лікарні, ще одна людина постраждала під час обстрілу Сдерота.

На півночі бойовики «Хезболли» обстріляли ракетами ізраїльську територію з боку Лівану. Сили оборони Ізраїлю відповіли авіаударами та артилерійським вогнем.

