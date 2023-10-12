В Ізраїлі загинули семеро українців, перший евакуаційний рейс буде 14 жовтня

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Кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла до сімох осіб. Про це сьогодні повідомив у Фейсбук речник МЗС Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв’язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл, — поінформував Ніколенко.

З його слів, ще дев’ятеро українці дістали поранення різного ступеня тяжкості, ще дев’ятеро українців вважаються зниклими безвісти. Посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки щодо їх пошуку. Станом на 11 жовтня було підтверджено загибель трьох українців.

Українські дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс з Ізраїлю до Румунії.

Понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії, — зазначив Ніколенко.

Він додав, що МЗС працює над організацією додаткових евакуаційних рейсів.

Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві, — поінформував спікер МЗС.

Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази. Водночас через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий, констатував він.

МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей, — запевнив він.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики прорвалися до країни, одночасно завдаючи масованого ракетного удару. Ізраїль офіційно оголосив стан війни та мобілізував 300 тис. резервістів для відповіді на терористичну атаку.