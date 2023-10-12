Держслужбовець столичної РДА готувала виступи Азарова для росТБ (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n188226-derjslujbovec-stolychnoyi-rda-gotuvala-vystupy-azarova-dlya-rostb-video.html

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Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомила екс-прем'єру Миколі Азарову про нову підозру і викрила столичну чиновницю, яка під час повномасштабної війни країни-агресора росії проти України готувала його виступи на пропагандистському телебаченні рф.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Азарову нині йому заочно повідомлено про підозру в публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовуванні та визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України та державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

За даними слідства, Азаров, перебуваючи в рф, створив Телеграм-канал, де розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Адміністрування цього Телеграм-каналу здійснюється двома його помічницями. Одна з них — чинна державна службовиця однієї із районних адміністрацій Києва. Вона обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша — екс-співробітниця цієї ж РДА, яка виїхала на територію рф. Йдеться про Олену Хохлову та Валентину Хлоп’ячу.

Як свідчать аудіозаписи, оприлюднені СБУ, чинна чиновниця Хлоп’яча здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не лише з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови.