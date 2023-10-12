Зеленський: Україна цифровізує постачання озброєння і розвиватиме власний ОПК

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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні невдовзі переведуть у цифровий формат всі дані про постачання Силам оборони. Також держава розвиватиме власне виробництво зброї і військової техніки за всіма напрямками.

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Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 12 жовтня.

Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно, — заявив президент.

З його слів, необхідно зробити все для того, що звіти у Києві не відрізнялися від реальних фактів на передовій.

Також Зеленський додав, що сьогодні на Ставці обговорювалося питання розвитку українських збройних можливостей.

Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам зброєю, технікою, снарядами. І робимо все, щоб постачання було більше, — зазначив глава держави.

Він додав, що Міністерство стратегічної промисловості уже представило доповіді за кількома напрямами — «броня», ракети, ПТРК.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна виробляє озброєння. Йдеться про боєприпаси та дрони. З січня по липень цього року Україна виробила вдесятеро більше боєприпасів, аніж за весь минулий рік.