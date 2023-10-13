ЗСУ відбили десятки ворожих атак на шести напрямках. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n188239-zsu-vidbyly-desyatky-vorojyh-atak-na-shesty-napryamkah-zvedennya-genshtabu.html

Ракурс

Сили оборони України 12 жовтня відбили десятки ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

.

Загалом за минулу добу відбулося 64 бойових зіткнення. Армія рф завдала чотири ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснила 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це йдеться у ранковому зведення Генштабу ЗСУ за 13 жовтня.

Зазначається, що на Бахмутському та Мелітопольському напрямках тривають наступальні дії. Збройні сили України завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

У четвер авіація Повітряних сил завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три — по пунктах управління та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника. А ракетні війська уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління загарбників.

Нагадаємо, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України Сергій Цехоцький розповів, що третю добу під Авдіївкою йде важкий бій, а військові, які боронять Авдіївський напрям ще не мали можливості перепочити.