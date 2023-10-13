Носій «Калібрів» підірвався в Севастополі. Фото: «Крымский ветер»

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Ракурс

Російський ракетний корабель підірвався на рейді в тимчасово окупованому Севастополі.

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У центрі міста місцеві мешканці чули глухий вибух, спрацювали сигналізації автомобілів. Інцидент трапився у п’ятницю, 13 жовтня. Причини вибуху зараз невідомі, пише Telegram-канал «Крымский ветер».

Зазначається, що вибухнув і димить малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М». Це вороже судно є носієм крилатих ракет «Калібр».

Згодом стало відомо, що після вибуху в Чорне море вийшов російський тральщик. Зараз ракетний корабель димить, а над ним літають гелікоптери.

Тим часом окупаційна влада Криму заявила про «навчання».

Нагадаємо, у Військово-морський силах України заявляли, що днями поблизу тимчасово окупованого Севастополя був пошкоджений російський патрульний корабель «Павел Державин».