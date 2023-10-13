Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Носій «Калібрів» підірвався в Севастополі. Фото: «Крымский ветер»

Носій «Калібрів» підірвався в окупованому Севастополі (ФОТО)

13 жов 2023, 11:20
999

Російський ракетний корабель підірвався на рейді в тимчасово окупованому Севастополі.


.

У центрі міста місцеві мешканці чули глухий вибух, спрацювали сигналізації автомобілів. Інцидент трапився у п’ятницю, 13 жовтня. Причини вибуху зараз невідомі, пише Telegram-канал «Крымский ветер».

Зазначається, що вибухнув і димить малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М». Це вороже судно є носієм крилатих ракет «Калібр».

Згодом стало відомо, що після вибуху в Чорне море вийшов російський тральщик. Зараз ракетний корабель димить, а над ним літають гелікоптери.

Тим часом окупаційна влада Криму заявила про «навчання».

Носій «Калібрів» підірвався в Севастополі. Фото: «Крымский ветер»

Носій «Калібрів» підірвався в Севастополі. Фото: «Крымский ветер»

Носій «Калібрів» підірвався в Севастополі. Фото: «Крымский ветер»

Нагадаємо, у Військово-морський силах України заявляли, що днями поблизу тимчасово окупованого Севастополя був пошкоджений російський патрульний корабель «Павел Державин».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів