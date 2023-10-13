Росіяни четвертий день масовано атакують Авдіївку

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Росіяни четвертий день масовано атакують Авдіївку. Бої не припиняються. За минулу добу було понад 30 ракетних ударів по місту. Останні кілька днів бʼють по дорозі до Авдіївки.

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Окупанти тиснуть з півночі, з півдня. Іноді буває синхронно. Іноді з півдня починають, а з півночі продовжують. Загалом росіяни кинули на штурм міста і його околиць близько 10 тис. солдатів.

Під завалами є мирне населення, але людей не можуть звідти дістати, бо обстріли не вщухають.

Військові рф намагаються взяти місто у півкільце, але ЗСУ відбивають атаки російських окупантів. Як повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, військовим тяжко тримати оборону, але вони стримують атаки та проводять певні стабілізаційні дії навколо міста.

12 та 13 жовтня окупанти залучають велику кількість бронетехніки.

У них дуже багато резервів, сподіваємося, що знищення мосту між Ясинуватою та Горлівкою ускладнить їм логістику. Били запальними боєприпасами, горить вся Авдіївка, вони обстрілюють усім, що в них є. Останні кілька днів бʼють по дорозі до міста, — додав очільник міської військової адміністрації.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 15 атак в районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області.