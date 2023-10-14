Наступ росіян на Авдіївку - українські підрозділи відбили 20 атак

https://racurs.ua/ua/n188274-nastup-rosiyan-na-avdiyivku-ukrayinski-pidrozdily-vidbyly-20-atak.html

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Противник не полишає спроб прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку.

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Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 жовтня пише, що у зоні відповідальності оперативного стратегічного угруповання «Таврія» на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте марно, повідомляють у ранковому зведенні військові.

Захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Війська рф мають частковий успіх біля Новомихайлівки, пишуть аналітики Deep State.

Всього протягом доби на фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень.

Прогрес росіян у новому наступі, там, де він є, виглядає «дуже мізерним», українці відбивають атаки, заявив Джон Кірбі, речник Білого дому.

Атака на Авдіївку провалилася, стверджують в Інституті вивчення війни (ISW)

Російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі.

Кремль, ймовірно, намагається показати російські наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні зусилля, як перехоплення ініціативи.

Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшов жодних доказів того, що російські сили контролюють завод.