11-річний хлопчик загинув, його мама та 6-річний брат поранені – російські злочинці атакували село на Донеччині

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11-річний хлопчик загинув, його мама та 6-річний брат поранені — наслідки російської атаки на село Багатир, що на Донеччині.

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Хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями.

росія атакувала село з РСЗВ «Смерч». Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місці ударів працювала група «Білий янгол» Великоновосілківського напрямку.

Пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.

Поліцейські обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок. Воєнний злочин задокументовано.