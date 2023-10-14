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11-річний хлопчик загинув, його мама та 6-річний брат поранені – російські злочинці атакували село на Донеччині
11-річний хлопчик загинув, його мама та 6-річний брат поранені — російські злочинці атакували село на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188283-11-richnyy-hlopchyk-zagynuv-yogo-mama-ta-6-richnyy-brat-poraneni-rosiyski-zlochynci-atakuvaly.htmlРакурс
11-річний хлопчик загинув, його мама та 6-річний брат поранені — наслідки російської атаки на село Багатир, що на Донеччині.
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Хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями.
росія атакувала село з РСЗВ «Смерч». Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На місці ударів працювала група «Білий янгол» Великоновосілківського напрямку.
Пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.
Поліцейські обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок. Воєнний злочин задокументовано.
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