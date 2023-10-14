Обстріл Сектора Газа. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188305-ukrayinskyy-ombudsmen-prybuv-do-iegyptu-dlya-evakuaciyi-gromadyan-z-sektora-gaza.html

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець у суботу, 14 жовтня, прибув до Каїру.

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В Єгипті уповноважений Верховної Ради з прав людини повинен допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Газа. Зараз там є заблоковані українці, а ситуація на цій території критична — відсутні комунікації та електропостачання. Термінової евакуації потребують 243 особи, а саме жінки та діти. Про це Лубінець написав у Fаcebook.

Прибув в Каїр (Єгипет) для того, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації наших громадян із Сектора Газа, — йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, зараз заблоковано прикордонний пункт перетину Рафах між Єгиптом і Сектором Газа. Триває робота з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти українцям повернутися додому.

Згодом стало відомо, що МЗС Ізраїлю відкликало дозвіл на виїзд громадян із Сектору Газа.

Лубінець в ефірі телемарафону повідомив, що за дві години до евакуації українців та іноземців із Сектору Газа з незрозумілих причин з Міністерства закордонних справ Ізраїлю повідомили, що не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сьогодні заявив, що українців немає серед полонених іноземців, яких утримують бойовики ХАМАС. Також найближчими днями з Ізраїлю до Румунії повинні евакуювати щонайменше 260 громадян, яким коштом посольства купити квитки.