Посол України в Ізраїлі зробив нову заяву про українців у полоні ХАМАС. Фото:

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Громадян України немає серед полонених іноземців, яких утримують бойовики ХАМАС.

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Інформація про те, що українці перебувають у полоні терористів, не підтвердилася. Більше того, найближчими днями з Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян. Квитки їм купили коштом посольства. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 14 жовтня заявив у коментарі ZN.UA.

Сьогодні виїжджає 208, завтра — 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство, — розповів дипломат.

Також Корнійчук зазначив, що не змінилися кількість загиблих українців внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль. При цьому серед загиблих громадян України виключно український паспорт мала лише одна особа.

Нагадаємо, 13 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що ізраїльські спецслужби передали дипломатам інформацію, що в полоні бойовиків ісламістської організації ХАМАС можуть перебувати українці. Однак тоді ця інформація була неперевіреною.

Джерело: ZN.UA