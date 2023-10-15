Майже 30 безпілотників атакували дві області рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188307-desyatky-bezpilotnykiv-atakuvaly-dvi-oblasti-rosiyi.html

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Вибухи в росії гриміли вночі 15 жовтня — на території двох областей працювала протиповітряна оборона.

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ППО нібито перехопила 27 безпілотних літальних апаратів. Над Курською областю ворожа армія «збила» 18 БПЛА, а ще два дрони нібито приземлили в Білгородській області. Про це Міністерство оборони російської федерації повідомило в Telegram.

Місцева влада також повідомила про «знищення» безпілотників, але ці дані відрізняються від хвалькуватої заяви Міноборони рф. Так, губернатор Курської області Руслан Старовойтов повідомив про нібито збиття 12 дронів.

Нагадаємо, напередодні російська диктатура заявляла про обстріл Курської області зі сторони України. Внаслідок прильотів без світла залишилися селище Тіткіне та села Коров’яківка, Олексіївка і Попово-Лежачи.