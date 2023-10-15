Влада Палестини відкинула ідею евакуації палестинців з Сектора Газа. Фото:

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Палестина офіційно виступила проти переміщення населення з Сектора Газа.

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Напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори з керівниками Ізраїлю та Палестинської автономії. Американський лідер запевнив у подальшій підтримці Ізраїлю з боку США, але також наголосив на необхідності надання гуманітарної допомоги цивільному населенню Палестини. Про це пише Reuters.

Також Байден запропонував президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу підтримку у терміновій необхідності гуманітарної допомоги палестинському народу, особливо в Газі. Однак після розмови з Байденом адміністрація Аббаса заявила, що Аббас повністю відкидає ідею переміщення палестинців із Сектора Газа.

Зазначається, що Аббас представляє палестинську адміністрацію загалом, але фактично його влада поширюється лише на Західний Берег Йордану. У Секторі Газа керує ХАМАС, яке має досить напружені стосунки з адміністрацією Аббаса.

Нагадаємо, 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала мирних жителів упродовж 24 годин евакуюватися з Сектора Газа. ЦАХАЛ заявив, що завершує підготовку до масштабної наземної операції в Секторі Газа.