Заборонена зона з’явилася на ізраїльсько-ліванському кордоні. Фото:

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Ізраїль запровадив заборонену зону на кордоні з Ліваном.

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До таких методів ізраїльська влада вдалася після стрілянини на півночі країни. Протяжність забороненої зони сягає чотирьох кілометрів. Про це 15 жовтня повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

У ЦАХАЛ звернулися з проханням до мирних мешканців у районі до двох кілометрів від кордону залишатися поблизу охоронних зон.

Також ізраїльські військові обмежили роботу GPS в зонах активних бойових дій відповідно до різних оперативних потреб. Ці обмеження можуть спричинити тимчасові збої в програмах на основі визначення місцеперебування.

Тим часом видання Times of Israel повідомило про те, що ліванська «Хезболла» завдала удару по ізраїльському місту Штула і заявила про захоплення бази ЦАХАЛУ на кордоні між Ізраїлем та Ліваном. Поранення дістали п’ятеро бійців армії Ізраїлю. У відповідь завдаються удари по позиціях противника у Лівані.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували провести у ці вихідні в Секторі Газа. У ЦАХАЛ заявили, що хмарність «ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ». Також у наступі повинні були бути задіяні танки, саперів, спецназ, авіація та артилерія.