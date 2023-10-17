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Ракурс
Окупанти заявили про атаку дронів на Крим. Фото:

Окупанти заявили про атаку дронів на Крим

17 жов 2023, 10:47
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Атака дронів на тимчасово окупований Крим відбулася вночі 17 жовтня.


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Місцевий колаборант і так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що вночі 17 жовтня нібито збили 8 безпілотників, які намагалися атакувати російські військові об'єкти на півострові. Про це він написав у Telegram.

За словами зрадника, всі БПЛА були «знешкоджені» на підльоті до Криму. Ворог нібито застосував засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони. При цьому Аксьонов не повідомив жодних інших подробиць.

Нагадаємо, 6 та 7 жовтня російська протиповітряна оборона нібито відбивала атаку БПЛА в окупованому Севастополі. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв та російське Міноборони заявляли про роботу ППО по дрону, який начебто збили за 10 км від південно-західного узбережжя Кримського півострова.

Джерело: Ракурс


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