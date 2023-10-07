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Ракурс
Ворог заявив про роботу ППО в Москві. Фото:

Вибухи гриміли в Москві та окупованому Севастополі — що відомо

7 жов 2023, 08:51
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Атаки безпілотників нібито відбивала російська протиповітряна оборона в окупованому Севастополі та Криму 6 та 7 жовтня.


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Минулої ночі було «відбито атаку БПЛА», що летів на Москву. Про збиття дрона в Істринському міському окрузі заявили пропагандистські Telegram-канали. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих «немає".

Через наліт дрона в Москві оголошували план «Килим», тимчасово припиняли роботу аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво». Було перенесено щонайменше 17 рейсів, ще два — скасовано.

Повітряну тривогу оголошували в окупованому Севастополі пізно ввечері 6 жовтня. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв та російське Міноборони заявляли про роботу ППО по дрону, який начебто збили за 10 км від південно-західного узбережжя Кримського півострова.

Нагадаємо, 26 вересня в окупованому Криму прогримів потужний вибух, які чули мешканці Джанкоя. Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля. Окупаційна влада тоді заявила про нібито збиття ракети біля військового аеродрому Бельбек у Севастополі.

Джерело: Ракурс


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