Ворог заявив про роботу ППО в Москві. Фото:

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Атаки безпілотників нібито відбивала російська протиповітряна оборона в окупованому Севастополі та Криму 6 та 7 жовтня.

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Минулої ночі було «відбито атаку БПЛА», що летів на Москву. Про збиття дрона в Істринському міському окрузі заявили пропагандистські Telegram-канали. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих «немає".

Через наліт дрона в Москві оголошували план «Килим», тимчасово припиняли роботу аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво». Було перенесено щонайменше 17 рейсів, ще два — скасовано.

Повітряну тривогу оголошували в окупованому Севастополі пізно ввечері 6 жовтня. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв та російське Міноборони заявляли про роботу ППО по дрону, який начебто збили за 10 км від південно-західного узбережжя Кримського півострова.

Нагадаємо, 26 вересня в окупованому Криму прогримів потужний вибух, які чули мешканці Джанкоя. Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля. Окупаційна влада тоді заявила про нібито збиття ракети біля військового аеродрому Бельбек у Севастополі.