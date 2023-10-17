ССО розкрили деталі ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську. Фото:

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Сили спеціальних операцій України уразили аеродроми в Бердянську та Луганську.

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Спецоперація отримала назву DRAGONFLY. Українські військові отримали інформацію про те, що росіяни використовують аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську, а також тримають на них значну кількість боєприпасів, авіаційної та спеціальної техніки. Після підтвердження цих даних підрозділи ЗСУ у ніч з 16 на 17 жовтня завдали ударів по цих летовищах. Про це Сили спеціальних операцій повідомили в Facebook.

Зараз відомо про знищення дев’яти російських гелікоптерів різних модифікацій та спеціальної техніки, яка знаходилася на аеродромах. Також було уражено пускову установку ППО, склад боєприпасів й пошкоджено злітні смуги аеродромів.

У ССО заявили, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4.00. А в Луганську такий же склад вибухав до 11.00.

Крім того, втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла окупантів продовжують діставати з-під завалів.

Нагадаємо, в ЗСУ повідомляли, що українські військові завдали низки ударів по ворожих летовищах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську Запорізької області. Точні удари прийшлися по вертольотах та обладнання аеродромів.