Посилення фінансового моніторингу топполітиків - Рада ухвалила закон про довічний контроль

https://racurs.ua/ua/n188389-posylennya-finansovogo-monitoryngu-toppolitykiv-rada-uhvalyla-zakon-pro-dovichnyy-kontrol.html

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Верховна Рада України ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу топполітиків.

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Це останній крок для початку перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Головна новація закону полягає в тому, що тепер замість трьох років після звільнення з посади топпосадовці отримують статус PEP (політично значущих осіб) довічно. Раніше їхні рахунки були під контролем лише три роки після звільнення з посади.

Стосовно таких осіб фактично не діє презумпція невинуватості — один раз ставши PEP, людина довічно знаходитиметься під фінансовим контролем, банки перевірятимуть всі їх фіноперації та звітуватимуть до контролюючих органів.

До переліку Politically Exposed Persons (PEP) належать, до прикладу, президент, прем'єр, члени уряду, нардепи, секретар РНБО, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді тощо, а також члени їх родин та бізнес-партнери.

У другому читанні та в цілому проєкт закону підтримали 276 депутатів.

Замість трьох років після посади, топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, — пише депутат Ярослав Железняк.

Напередодні профільний комітет відхилив поправку депутата Бужанського («Слуга народу»), яка суперечила вимогам ЄС. Нинішня редакція відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ.