Глава військової розвідки Ізраїлю взяв на себе провину за провал з нападом ХАМАСу

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Ракурс

Глава військової розвідки Ізраїлю Аарон Халіва взяв на себе відповідальність за те, що нападу бойовиків ХАМАС не запобігли.

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Про це 17 жовтня повідомляє The Jerusalem Post.

Військова розвідка під моїм командуванням не спромоглася попередити про терористичний напад ХАМАС. Ми провалили нашу найважливішу місію, і я, як керівник військової розвідки, несу повну відповідальність за провал, — сказав Халіва.

Військовий також додав, що пізніше за фактом того, що сталося, буде проведено розслідування, і будуть зроблені відповідні висновки.

Але зараз завдання лише одне — дати відсіч і перемогти! — сказав Халіва.

Напередодні голова Служби спільної безпеки Ізраїлю ШАБАК (вона ж «Шин-бет») Ронен Бар взяв на себе особисту відповідальність за не запобігання нападу бойовиків ХАМАС на країну. Глава спецслужби також заявив, що після війни буде проведено розслідування того, що сталося.

До цього начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Герці Халеві визнав, що військові не впоралися зі своїми обов’язками під час нападу бойовиків ХАМАС.

Бойовики ХАМАС, які контролюють Сектор Гази, напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет територією країни, після чого прорвалися у прикордонні райони, вбиваючи та захоплюючи у заручники місцевих мешканців та військових.

Армія оборони Ізраїлю у відповідь розпочала масовані бомбардування сектору Газа і готується до проведення наземної операції.