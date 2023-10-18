Брудершафт двох диктаторів - путін приїхав до Сі

https://racurs.ua/ua/n188412-brudershaft-dvoh-dyktatoriv-putin-pryyihav-do-si.html

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У Пекіні 18 жовтня проходять переговори російського диктатора володимира путіна і його китайського колеги Сі Цзіньпіна.

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На початку зустрічі делегацій Сі заявив, що рф і КНР неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримують щільну стратегічну взаємодію. Він також сказав, що лідери росії та Китаю налагодили теплі ділові відносини та міцну особисту дружбу.

У Пекіні проходить форум «Один пояс — один шлях», у ньому бере участь кремлівський диктатор, який у жовтні вперше цього року виїхав за межі росії. Він не робив закордонних візитів після того, як МКС видав ордер на його арешт у зв’язку з війною в Україні.

путін виступив на церемонії відкриття форуму, після чого розпочалися його переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Російські пропагандисти при цьому називають путіна почесним гостем, оскільки на форумі він виступав після китайського лідера.

Під час своєї промови на церемонії відкриття форуму путін сказав, що росія запрошує зацікавлені країни взяти участь у розвитку Північного морського шляху, розповів про кілька проектів залізничних магістралей та похвалив Китай за успішну реалізацію ініціативи «Один пояс — один шлях».

«Один пояс — один шлях» — китайська програма з'єднання Азії з Африкою та Європою через сухопутні та морські маршрути, мета якої — поглиблення регіональної інтеграції, розвиток торгівлі та стимулювання економічного зростання.

Потім розпочалися переговори путіна та Сі Цзіньпіна, який цього року відвідував Москву з триденним візитом.

Про війну в Україні путін не говорив, принаймні про це медіа не повідомляють. Якщо не брати до уваги фрази про те, що росія та Китай, як і більшість країн світу, поділяють прагнення до рівноправної співпраці при повазі права кожної держави на власну модель розвитку (цитата пропагандистів ТАСС). Чи це стосується України, путін не уточнив.

Сі Цзіньпін на відкритті форуму заявив, що Пекін виступає проти «односторонніх санкцій, політики економічного примусу» і не бере участі у «геополітичних іграх чи блоковому політичному протистоянні».

Нагадаємо, 17 жовтня кремлівський коротун встиг зустрітися у Китаї з лідерами Угорщини та Сербії.