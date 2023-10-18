Зрадник Стремоусов отримав довічне, влада не має доказів його смерті

https://racurs.ua/ua/n188421-zradnyk-stremousov-otrymav-dovichne-vlada-ne-maie-dokaziv-yogo-smerti.html

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Малинівський районний суд Одеси засудив до довічного позбавлення волі Кирила Стремоусова — колишнього заступника глави російської адміністрації анексованої Херсонської області.

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Про це повідомляє видання «Грати».

Його визнали винним у державній зраді та колабораціонізмі. Стремоусову призначили дев’ять років ув’язнення за звинуваченням у колабораціонізмі, 13 років ув’язнення з конфіскацією майна за держзраду і довічне за держзраду в умовах збройного конфлікту. Також колегія суддів стягнула з підсудного 13 тис. грн за судові витрати.

Уродженець Херсона Кирило Стремоусов перейшов на бік росії одразу після того, як злочинці рф вдерлися до України. Служба безпеки України висунула йому звинувачення у березні 2022 року.

9 листопада 2022 року Стремоусов нібито загинув. За офіційними даними рф, причиною його смерті став нещасний випадок — машина, якою їхав Стремоусів, зіткнулася з вантажівкою в районі Нової Каховки. Новина про загибель Стремоусова з’явилася за кілька годин до офіційного оголошення про звільнення російських військ з Херсона.

Як пояснюють «Ґрати», українська влада продовжувала судове переслідування Стремоусова, оскільки офіційно не могла підтвердити його загибель.