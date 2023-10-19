Ілларіон Павлюк замінить Ганну Маляр в Міноборони

https://racurs.ua/ua/n188468-illarion-pavluk-zaminyt-gannu-malyar-v-minoborony.html

Ракурс

Новим начальником Управління преси та інформації Міністерства оборони України став Ілларіон Павлюк — журналіст, військовий, письменник і вже колишній військовослужбовець Головного управління розвідки.

.

Про це він 19 жовтня повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Приймаю нову посаду начальника управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду! Разом — до перемоги!, — написав він у Фейсбуці.

Ілларіон Павлюк родом зі Скадовська Херсонської області. Він є автором бестселерів «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл», «Танець недоумка», а також документальних стрічок як «Код нації», «Звичайні зомбі. Як працює брехня» і «Зомбі 2. Промивка Мізків».

У 2015 році Павлюк воював на Донбасі, а після початку повномасштабного вторгнення потрапив у підрозділ ГУР.

У березні 2023 року Павлюк представляв телеканал Міноборони «Армія ТБ». З його слів, контент мали готувати медійники, які служать у ЗСУ. Формат каналу він охарактеризував як Discovery Mílitary.