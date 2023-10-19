НАТО посилює патрулювання Балтійського моря

https://racurs.ua/ua/n188473-nato-posyluie-patruluvannya-baltiyskogo-morya.html

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НАТО вирішило посилити патрулювання Балтійського моря після того, як там було пошкоджено газогін Balticconnector.

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Про це заявив виконувач обов’язків прес-секретаря Північноатлантичного альянсу Ділан Уайт.

З його слів, посилення патрулювання передбачає додаткові спостережні та розвідувальні польоти, зокрема з використанням морських патрульних літаків, літаків AWACS (що обладнані авіаційним комплексом радіовиявлення та наведення) та безпілотників.

Окрім цього, у район Балтійського моря спрямовано флотилію з чотирьох мінних тральщиків.

Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і перебуваємо у тісному контакті з нашими союзниками Естонією та Фінляндією, а також з нашим партнером Швецією. НАТО продовжить адаптувати свою морську позицію в Балтійському морі та зробить усі необхідні кроки для забезпечення безпеки союзників, — наголосив Уайт.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня на газогоні Balticconnector було виявлено витік. 19 жовтня поліція Фінляндії завершила розслідування на місці події.