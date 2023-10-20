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Армія Ізраїлю атакувала спостережні пости “Хезболли”
Армія Ізраїлю атакувала спостережні пости «Хезболли» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188483-armiya-izrayilu-atakuvala-sposterejni-posty-hezbolly-video.htmlРакурс
Армія оборони Ізраїлю атакувала спостережні пости та інші об'єкти інфраструктури ліванського шиїтського руху «Хезболла».
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Про це ЦАХАЛ повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Атаки ізраїльтяни здійснили у відповідь на те, що «Хезболла» впродовж дня через кордон обстрілювала їх протитанковими ракетами. Окрім цього, винищувачі ЦАХАЛу уразили трьох бойовиків, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю.
Ліванський рух «Хезболла» заявив, що «повністю готовий» приєднатися до палестинського угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю.
Нагадаємо, раніше армія Ізраїлю заявляла, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі «Хезболли» в Лівані.
Також ЦАХАЛ та Міністерство оборони Ізраїлю оголосили евакуацію мешканців міста Кір’ят-Шмона в Північному окрузі Ізраїлю у гостьові будинки. Нещодавно Північне командування повідомило про це рішення меру міста. Керувати планом евакуації будуть місцеві органи влади.
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