Армія Ізраїлю атакувала спостережні пости “Хезболли”

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Ракурс

Армія оборони Ізраїлю атакувала спостережні пости та інші об'єкти інфраструктури ліванського шиїтського руху «Хезболла».

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Про це ЦАХАЛ повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Атаки ізраїльтяни здійснили у відповідь на те, що «Хезболла» впродовж дня через кордон обстрілювала їх протитанковими ракетами. Окрім цього, винищувачі ЦАХАЛу уразили трьох бойовиків, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю.

Ліванський рух «Хезболла» заявив, що «повністю готовий» приєднатися до палестинського угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше армія Ізраїлю заявляла, що завдала удару у відповідь по військовій інфраструктурі «Хезболли» в Лівані.

Також ЦАХАЛ та Міністерство оборони Ізраїлю оголосили евакуацію мешканців міста Кір’ят-Шмона в Північному окрузі Ізраїлю у гостьові будинки. Нещодавно Північне командування повідомило про це рішення меру міста. Керувати планом евакуації будуть місцеві органи влади.