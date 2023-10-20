Німеччина передала Україні зенітки «Гепард». Фото:

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Ракурс

Новий пакет військової допомоги Україні доставила Німеччина.

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Сили оборони отримали від німецьких партнерів три зенітні установки Gepard, 13 машин для охорони державного кордону, три танкових тягачі HX81, три танкових причепи та мостоукладач Biber. Про це повідомляється на веб-сторінці федерального уряду Німеччини.

Також у пакет допомоги увійшли 20 безпілотних комплексів розвідки RQ-35 Heidrun, 20 легких розвідувальних дронів Vector та 3 тис. 872 артилерійські димові снаряди DM125.

Нагадаємо, 10 жовтня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на загальну суму 1 млрд євро. У Берліні заявляли, що Цей пакет спрямований на посилення української ППО, щоб допомогти захистити критичну інфраструктуру. Тоді повідомлялося, що найближчими тижнями до України надійдуть ще 10 основних бойових танків Leopard1 A5, 15 броньованих транспортних машин та майже 20 захищених медичних автомобілів.