Висадка ЗСУ на лівий берег Дніпра - чому це важливо

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Ракурс

Українські військові на лінії фронту кажуть, що війська не тільки перейшли на окуповану росією територію, а й, судячи з усього, вперше зайняли плацдарм на лівому березі річки Дніпро, що ретельно обороняється, в Херсонській області.

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Це потенційно значуща подія. Мета контрнаступу України на півдні — перерізати сухопутний коридор до Кримського півострова, який Москва незаконно анексувала у 2014 році.

У текстовому повідомленні представники 46-ї бригади повідомили Бі-бі-сі, що війська ведуть тяжкі бої, намагаючись взяти під повний контроль село Кринки. Якщо це вдасться, кажуть вони, передові підрозділи отримають базу для початку масштабнішого наступу, спрямованого на поділ російських військ та перерізання їх ліній постачання.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили продовжують масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі. Про активізацію бойових дій у районі села Кринки пишуть і російські військові блогери.

Події там привертають пильну увагу: у разі успіху командування ЗСУ зможе ним скористатися. Український контрнаступ, розпочатий у червні, досі просувався повільно, з обмеженими територіальними успіхами.

Але українські військові визнають, що навіть якщо їм вдасться взяти Кринки, повторення операції у стилі висадки 1944 року в Нормандії є малоймовірним. Вони розповіли про небезпеку та проблеми, з якими стикаються і які особливо загострюються з наближенням зими.

46-а бригада веде бойові дії на одній із ділянок протяжної лінії фронту. Перед нею стоять ті самі завдання, що й перед частинами ЗСУ у Запорізькій області — відрізати доступ росії до Кримського півострова.

За словами українських військових, у Запорізькій області їм вдалося лише частково прорвати першу лінію російської оборони біля села Вербове, а також завдати успішних ударів по складах та військових базах, але успіх був обмеженим.

Вони розповідають про потужні російські зміцнення із замінованими підходами та щоденні атаки російської авіації на їхні логістичні маршрути — при цьому власна підтримка з повітря, як вони кажуть, відсутня.

Раніше російські війська оборонялися, а тепер перейшли у наступ, кажуть українські військові. А з наближенням зими умови погіршуються для обох сторін. Дощова погода впливає на роботу дронів, розвідувальної техніки та авіації.

Але військові не очікують на припинення бойових дій.

Зима не стане часом для перепочинку, — кажуть вони.