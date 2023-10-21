Промоутер назвав дату бою Усика та Ф'юрі

https://racurs.ua/ua/n188545-promouter-nazvav-datu-bou-usyka-ta-f-uri.html

Ракурс

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі попередньо відбудеться 23 грудня.

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Про це повідомив промоутер британця Спенсер Браун у коментарі Boxing King Media.

Вчора я мав розмову з менеджерами Усика. Ми повністю орієнтуємося на 23 грудня. Ми готуємося до поєдинку цілого покоління: такого не було 20 років і, мабуть, не станеться у наступні 20 років, якщо взагалі колись відбудеться, — заявив Браун.

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Усик вже провів обов’язковий захист титулу в серпні, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа. На Ф’юрі 28 жовтня, очікує поєдинок із зіркою змішаних єдиноборств Франсісом Нганну за правилами боксу.

Сторони вже уклали власні контракти з організаторами в Саудівській Аравії, де має відбутися бій.

Раніше, після того, як американський телеканал ESPN повідомив, що Ф’юрі та Усик підписали контракт на проведення бою за титул абсолютного чемпіона у суперважкій вазі, британець опублікував в Instagram світлину із написом «підписав».

Усик та Ф’юрі залишаються непереможеними на професійному ринзі. Британець лише одного разу звів бій до нічиєї — в грудні 2018 року, коли пояс WBC зберіг американець Діонтей Вайлдер.