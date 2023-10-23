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Палестинка поскаржилася на бідність у Газі в аксесуарах від Rolex, Chanel та Hermès
Палестинка поскаржилася на бідність у Газі в аксесуарах від Rolex, Chanel та Hermès (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188597-palestynka-poskarjylasya-na-bidnist-u-gazi-v-aksesuarah-vid-rolex-chanel-ta-herm-s-foto.htmlРакурс
У суботу, 21 жовтня, в німецькому Дюссельдорфі відбувся марш та мітинг за Палестину. У ньому брали участь до 10 тис. осіб.
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Зі сцени перед присутніми виступила ведуча на ім’я Рауан Кассаб. Вона назвала Ізраїль «серійним убивцею», звинувативши єврейську державу у загибелі жінок та дітей.
Ми тут і ми гучні, бо в нас крадуть батьківщину, — кричала вона, скаржачись на тяжке становище та бідність палестинців.
При цьому на дівчині були кросівки Chanel за 1800 євро, браслет Hermès за 615 євро та годинник Rolex за 5 тис. євро.
В інтерв’ю BILD Кассаб сказала, що народилася і мешкає в Німеччині, але вважає себе палестинкою. Вона не перебуває на обліку поліції.
Таке розігрів — зазвичай чоловіча працюючи, — сказав BILD експерт з ісламу Ральф Гадбан. — Ця жінка поводиться сумнівно, розповідаючи про важке становище в секторі Газа в люксових речах. Це також ясно показує, що тут у Німеччині ненависть до Ізраїлю розпалюють усіма можливими засобами.
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