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Ракурс
Палестинка поскаржилася на бідність у Газі в аксесуарах від Rolex, Chanel та Hermès

Палестинка поскаржилася на бідність у Газі в аксесуарах від Rolex, Chanel та Hermès (ФОТО)

23 жов 2023, 16:05
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У суботу, 21 жовтня, в німецькому Дюссельдорфі відбувся марш та мітинг за Палестину. У ньому брали участь до 10 тис. осіб.


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Зі сцени перед присутніми виступила ведуча на ім’я Рауан Кассаб. Вона назвала Ізраїль «серійним убивцею», звинувативши єврейську державу у загибелі жінок та дітей.

Палестинка поскаржилася на бідність у Газі в аксесуарах від Rolex, Chanel та Hermès

Ми тут і ми гучні, бо в нас крадуть батьківщину, — кричала вона, скаржачись на тяжке становище та бідність палестинців.

При цьому на дівчині були кросівки Chanel за 1800 євро, браслет Hermès за 615 євро та годинник Rolex за 5 тис. євро.

Палестинка поскаржилася на бідність у Газі в аксесуарах від Rolex, Chanel та Hermès

В інтерв’ю BILD Кассаб сказала, що народилася і мешкає в Німеччині, але вважає себе палестинкою. Вона не перебуває на обліку поліції.

Таке розігрів — зазвичай чоловіча працюючи, — сказав BILD експерт з ісламу Ральф Гадбан. — Ця жінка поводиться сумнівно, розповідаючи про важке становище в секторі Газа в люксових речах. Це також ясно показує, що тут у Німеччині ненависть до Ізраїлю розпалюють усіма можливими засобами.

Джерело: Ракурс


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