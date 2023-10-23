Палестинка поскаржилася на бідність у Газі в аксесуарах від Rolex, Chanel та Hermès

https://racurs.ua/ua/n188597-palestynka-poskarjylasya-na-bidnist-u-gazi-v-aksesuarah-vid-rolex-chanel-ta-herm-s-foto.html

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У суботу, 21 жовтня, в німецькому Дюссельдорфі відбувся марш та мітинг за Палестину. У ньому брали участь до 10 тис. осіб.

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Зі сцени перед присутніми виступила ведуча на ім’я Рауан Кассаб. Вона назвала Ізраїль «серійним убивцею», звинувативши єврейську державу у загибелі жінок та дітей.

Ми тут і ми гучні, бо в нас крадуть батьківщину, — кричала вона, скаржачись на тяжке становище та бідність палестинців.

При цьому на дівчині були кросівки Chanel за 1800 євро, браслет Hermès за 615 євро та годинник Rolex за 5 тис. євро.

В інтерв’ю BILD Кассаб сказала, що народилася і мешкає в Німеччині, але вважає себе палестинкою. Вона не перебуває на обліку поліції.