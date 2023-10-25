Бійцям ЗСУ продовжили терміни перебування на лікуванні. Фото:

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Термін безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні збільшили в Україні.

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Набув чинності закон № 3379-IX, який передбачає посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. До статті № 2 цього закону внесли зміни до пункту № 11 «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», в частині термінів перебування військових ЗСУ на лікуванні та у відпустці для лікування. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради та «АрміяInform».

Зазначається, що тепер бійці Сил оборони мають право перебувати на лікуванні після поранення (контузії, травми чи каліцтва), а загальний час перебування в Україні в лікувальних закладах та у відпустці для лікування — не менше одного тижня, але загалом не більше чотирьох місяців поспіль.

А загальний час лікування за кордоном, включаючи час переміщення з однієї іноземної установи в іншу та час очікування між плановими хірургічними втручаннями тепер складають максимум 12 місяців поспіль.

Зазначається, що відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. У період лікування та у відпустці для лікування бійцям ЗСУ зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада схвалила законопроекти, які спрощують документообіг і лікування військовослужбовців, а також збільшують кількість місць роботи військово-лікарських комісій.

Джерело: «АрміяInform»