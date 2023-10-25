Роберт Фіцо. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188678-novym-premierom-slovachchyny-stav-prorosiyskyy-polityk.html

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Новим прем'єр-міністром Словаччини офіційно став лідер проросійської партії Smer-SD Роберт Фіцо.

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Фіцо вже обіймав цю посаду у 2006−2010 та 2012−2018 роках. Після перемоги на виборах він пообіцяв зупинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною від партнерів з ЄС та США, а також радикально захистити державні кордони від великого потоку мігрантів. Про це повідомляє aktuality.sk.

Міністерство оборони Словаччини очолив колишній міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк, який відомий своєю бійкою з екс-прем'єром Словаччини Ігорем Матовичем. Також чиновник фігурував у корупційній справі, але згодом обвинувачення були зняті.

Міністром закордонних справ став Юрай Бланар, який заявляв про «громадянську війну в Україні» у 2014 році.

Президент Словаччини Зузана Чапутова вже затвердила склад нового уряду.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Словаччині виграла проросійська партія Smer-SD, яка отримала понад 20% голосів виборців. Лідером цієї політичної сили є Роберт Фіцо, який неодноразово заявляв про необхідність припинити надавати Україні військову допомогу. Після перемоги на виборах він заявив, що «люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна».

Джерело: aktuality. sk