Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото:

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Новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про зупинку надання Україні військової допомоги.

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Очільник словацького уряду підтвердив відмову від допомоги Києву під час свого виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня. Також він зробив дивну заяву і натякнув, що Україна може десятиліттями не отримати військової допомоги від Словаччини. Про це повідомляє Aktuality.

Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років убивають один одного без жодних результатів, — наголосив Фіцо.

Також проросійський політик заявив, що зараз під час війни України з рф у країни-агресора «більші територіальні досягнення, ніж в України».

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Словаччині виграла проросійська партія Smer-SD, яка отримала понад 20% голосів виборців. Лідером цієї політичної сили є Роберт Фіцо, який після перемоги на виборах заявив, що «люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна». Він обіцяв зупинити військову допомогу Україні та зробити зовнішню політику незалежною від партнерів з ЄС та США.

Вже 25 жовтня стало відомо, що новим прем'єр-міністром Словаччини офіційно став Роберт Фіцо, який вже обіймав цю посаду у 2006−2010 роках та 2012−2018 роках.

Джерело: Aktuality