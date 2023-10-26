Данія виділила пакет військової допомоги Україні на півмільярда доларів

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Ракурс

Данія виділила пакет військової допомоги Україні на суму в понад пів мільярда доларів.

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До пакета допомоги входять танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя. Йдеться про БМП-2 і танки Т-72, також броньовані інженерно-евакуаційні машини, які Данія фінансує у співпраці з Німеччиною, — повідомили в Міноборони Данії.

Сьогодні стало відомо, що Велика Британія в найближчі місяці передасть Україні системи протиповітряної оборони та обладнання для розмінування.

Цей пакет допомоги оцінюється у понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Ракурс» писав, що уже в січні Україна має отримати нові ракети дальністю 300 км та вагою бойової частини 100 кг, повідомляє журналістка «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе з посиланням на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ.

Деталей там не розкривають, офіційно про це також не заявляли. Джерела їй також повідомили, що за підсумками зустрічі українського військового командування та командування союзників, темпи постачання озброєнь в Україну не зменшаться.