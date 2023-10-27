На Донбасі зловили СБУ затримала російського інформатора, який в "Однокласниках" переписувався зі зв'язковим

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Служба безпеки викрила ще одного інформатора спецслужб рф у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

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Зловмисник збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у Слов’янську, Лимані та навколишніх селищах.

Під час поїздок по місцевості він намагався виявляти та фіксувати локації блокпостів, фортифікаційних споруд та опорних пунктів українських військ.

Розвідінформація потрібна була окупантам для планування нових та коригування повторних ударів по регіону із застосуванням реактивної артилерії, ударних дронів та керованих авіабомб.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. У зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, якого загарбники дистанційно залучили до співпраці через свого «зв'язкового» у жовтні цього року.

Ним виявився бойовик терористичного угруповання ДНР, який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань рф. Він підтримував зв’язок з фігурантом у забороненій соцмережі «Однокласники».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану) ККУ.

Наразі російський інформатор перебуває під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.