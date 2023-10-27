ЗСУ отримали словенські БПЛА Belin. Фото: Defense News

https://racurs.ua/ua/n188742-zsu-otrymaly-slovenski-bpla-belin-scho-pro-nyh-vidomo.html

Ракурс

Партію розвідувальних дронів Belin Україні передала Словенія.

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Сили оборони України нещодавно отримали від словенського виробника безпілотників C-Astral ці БПЛА, але передача не афішувалась. Ці дрони українські військові використовують «вже деякий час». Про це заявив оператор дрона Bramor із C-Astral на симпозіумі GSOF, передає Defense News.

У нас є деякі канали зв’язку з військовослужбовцями, які використовують їх для отримання зворотного зв’язку та внесення відповідних покращень, — зазначив він.

Зараз невідомо, скільки дронів ЗСУ отримали, але передача «сталася порівняно відносно недавно».

Зазначається, що дрони Belin — безпілотник літакового типу без засобів озброєння, який першочергово призначені для ведення розвідки та спостереження, а також для супроводу конвоїв. Ці БПЛА запускаються з катапульти й можуть працювати у повітрі три години на відстані до 40 км по лінії зв’язку прямої видимості.

Нагадаємо, в Україні створили дрон-розміновувач ST1, який обладнаний котушкою індуктивності, сенсорами. Вони дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті та потужним мікрокомп’ютером, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

Джерело: Defense News