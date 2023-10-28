Танки ЦАХАЛу увійшли до Сектору Газа. Фото:

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Сухопутні війська та танки Армії оборони Ізраїлю увійшли на територію Сектору Газа.

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Раніше протягом двох днів ізраїльські сили та танки робили невеликі вилазки до Гази, але зараз частина військ ЦАХАЛу веде бойові дії всередині Сектора Газа. Перед цим анклав був масовано атакований ізраїльською артилерією та авіацією. Про це заявив майор Армії оборони Ізраїлю Нір Дінар, але він відмовився повідомити, чи були ці дії початком повномасштабної наземної операції. Про це повідомило видання New York Times.

Наші війська та танки знаходяться всередині Сектору Газа — вони стріляють та вони діють. Але наші війська та танки були і всередині Гази вчора, — зазначив він.

А за словами контр-адмірала Даніеля Хагарі, ізраїльські сухопутні війська «розширюють» свою активність у секторі Газа, не надавши подробиць.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня Армія оборони Ізраїлю збільшила кількість атак по цілях у Секторі Газа та заявила про розширення наземної операції. Авіація ЦАХАЛу завдає ударів по підземних цілях терористів та інфраструктурі ХАМАС. У Газі відсутній зв’язок та інтернет.

Джерело: New York Times