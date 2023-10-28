“Нафтогаз”: Україна планує пройти зиму з газом лише власного видобутку

https://racurs.ua/ua/n188777-naftogaz-ukrayina-planuie-proyty-zymu-z-gazom-lyshe-vlasnogo-vydobutku.html

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Україна розраховує пройти зимовий сезон 2023−2024 років з газом власного видобутку. Про це заявив глава правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

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Ми не плануємо додатковий імпорт — маємо забезпечити себе газом українського видобутку. І це, напевно, відбудеться саме цієї зими. Ми передбачаємо збільшення використання (газу) саме для електрогенерації. Нами створено відповідний резерв під подібні ризики, тому ми готові до цього, — стверджує Чернишов.

З його слів, Україна має можливість додаткового імпорту у разі виникнення такої потреби. Зокрема, йдеться про європейських трейдерів.

Глави правління «Нафтогазу» вказав, що нині в українських підземних сховищах зберігається 16 млрд куб. м газу. Ціни на газ для населення і теплокомуненерго цього опалювального сезону не підвищуватимуться.

Чернишов також констатував, що обʼєкти газової інфраструктури «майже щотижня» стають ціллю для країни-агресора росії.