Микола Тищенко, фото: UBR.ua

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Народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент з нападом на нього, який стався вчора, 28 жовтня, на Львівщині.

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За словами народного обранця, до нього на приймальню нібито звернулися працівники та пацієнти пансіонату з проханням захистити їх від «рейдерського захоплення, погроз життю та виселенню на вулицю». Мовляв, «невідомі озброєні люди» незаконно захопили 2 га комунальної землі у передмісті Львова Брюховичі. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Telegram-каналі Тищенка.

За осіма ознаками це діяльність організованого злочинного угруповання, — стверджує Тищенко. — Поки військові тримають фронт, місцеві бандити хотіли виселити їхніх родичів на вулицю. Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі.

Також нардеп розповів свою версію конфлікту.

На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника «Укри» та… співпрацівником Інтерполу. В його автівці на підробних номерних знаках, будо виявлено багато камер та фотоловушки, — зазначив Тищенко. — Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх.

За словами нардепа, чоловік також нібито публічно залякував жінок і працівниць пансіонату, про що ті дали свідчення.