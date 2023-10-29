У Чехії закликали до виходу країни з ООН через резолюцію, яка не засуджує терористичну атаку ХАМАСу

https://racurs.ua/ua/n188803-u-chehiyi-zaklykaly-do-vyhodu-krayiny-z-oon-cherez-rezoluciu-yaka-ne-zasudjuie-terorystychnu.html

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Міністр оборони Чехії закликала до виходу країни з ООН через резолюцію, яка закликає до перемир’я Ізраїлю та ХАМАС і не засуджує терористичну атаку 7 жовтня.

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Глава міноборони Чехії Яна Чорнохова написала про це у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Рівно три тижні тому ХАМАС убив понад 1400 ізраїльтян, тобто на одного жителя країни припало більше жертв, ніж бойовики ісламістської організації Аль-Каїда вбили в США 11 вересня. І лише 14 країн, зокрема наша, чітко і ясно висловилися проти цієї безпрецедентної терористичної атаки, здійсненої терористами ХАМАС! — написала вона.

Мені соромно за ООН. На мою думку, Чехії не є місцем в організації, яка підтримує терористів і не поважає фундаментальне право на самооборону. Нумо, вийдімо, заявила міністр.

Резолюція ООН засуджує насильство, спрямоване на палестинських та ізраїльських мирних громадян, а також закликає до гуманітарного перемир’я і негайного звільнення цивільних, яких незаконно утримують у полоні.

Канада запропонувала правку до тексту резолюції, аби вона містила однозначне засудження «терористичних атак» ХАМАС і вимогу негайного звільнення заручників, але її пропозицію відхилили.