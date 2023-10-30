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Захисники України вже ліквідували понад 299 тис. російських загарбників, фото: Генштаб ЗСУ
Майже 300 тис. рашистів вже ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n188821-mayje-300-tys-rashystiv-vje-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 299 тис. 940 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 190 танків;
- 9 тис. 775 бойових броньованих машин;
- 7 тис. 202 одиниці артилерійських систем;
- 834 одиниці РСЗВ;
- 559 одиниць засобів ППО;
- 321 літак;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 419 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 544 крилаті ракети;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 555 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 14 одиниць спеціальної техніки.
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