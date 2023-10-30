Захисники України вже ліквідували понад 299 тис. російських загарбників, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n188821-mayje-300-tys-rashystiv-vje-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 299 тис. 940 рашистів.

.

За минулу добу цей показник зріс на 860 осіб. Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: