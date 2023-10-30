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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Московский комсомолец»
У Чорному морі перебуває один носій «калібрів» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n188820-u-chornomu-mori-perebuvaie-odyn-nosiy-kalibriv-infografika.htmlРакурс
росія станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 30 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають три ворожих кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — сім суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 13 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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