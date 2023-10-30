Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Московский комсомолец»

https://racurs.ua/ua/n188820-u-chornomu-mori-perebuvaie-odyn-nosiy-kalibriv-infografika.html

Ракурс

росія станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 30 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожих кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — сім суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.