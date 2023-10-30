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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Московский комсомолец»

У Чорному морі перебуває один носій «калібрів» (ІНФОГРАФІКА)

30 жов 2023, 08:52
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росія станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 30 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожих кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — сім суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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