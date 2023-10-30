Лідери республіканців сперечаються щодо розділення пакетів допомоги Україні та Ізраїлю

https://racurs.ua/ua/n188841-lidery-respublikanciv-sperechautsya-schodo-rozdilennya-paketiv-dopomogy-ukrayini-ta-izrayilu.html

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Щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакета допомоги Ізраїлю виступає спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. А лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати.

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Значні розбіжності в позиціях між впливовими законодавцями від Республіканської партії в Конгресі позначають те, що американські ЗМІ назвали «напевне останньою конгресовою битвою через допомогу Україні до президентських виборів».

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл дотримується незвичної для себе жорсткої лінії щодо допомоги Україні і наполягає на голосуванні допомоги Україні та Ізраїлю в єдиному пакеті, пише Politico.

Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.

The Hill вказує що хоча інституційно лідери республіканців в Палаті представників та Сенаті США «приречені» на співпрацю, різниця в поглядах між Макконнеллом та Джонсоном настільки велика, що Макконнеллу легше співпрацювати з лідером політичних опонентів — демократів в Сенаті — Чаком Шумером, ніж Джонсоном.

Нагадаємо, низка республіканських законодавців виступають проти об'єднання американської допомоги для Ізраїлю та для України у запиті адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування у 106 млрд дол.

Як пише Wall Street Journal, серед республіканських сенаторів є широка підтримка допомоги Ізраїлю, однак менше — для підтримки України.

Інші законодавці мають також свої застереження чи пропозиції. Зокрема, лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл виступив за збільшення уваги до посилення безпеки на південному кордоні США.

Тим часом демократи у Сенаті закликають схвалити запит Білого дому на додаткове фінансування.

Лідер більшості Чак Шумер у виступі на засіданні заявив, що двопартійна підтримка виділення цих коштів важлива, адже йдеться про захист безпекових інтересів США, американських союзників і демократичних цінностей в усьому світі.

І демократи, і республіканці знають, що якщо путін, ХАМАС чи інші супротивники досягнуть успіху, це поставить під загрозу американців у всьому світі, — сказав Шумер.

Для затвердження законопроєкту потрібні голоси принаймні 60-х зі 100 сенаторів, а отже демократам — які мають 51 крісло — потрібно принаймні 9 голосів республіканців. Будь-які закони також потребують затвердження у Палаті представників, де республіканці мають незначну більшість.