Необхідність переконувати союзників у тому, що Україна може перемогти у війні, забирає багато сил та енергії - Зеленський для Time

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Необхідність переконувати союзників у тому, що Україна може перемогти у війні, забирає багато сил та енергії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив кореспондентові американського журналу Time.

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Видання опублікувало велику статтю, присвячену Зеленському та тому, як змінюється ставлення союзників України через рік війни.

Як пише видання, розмова відбулася під час візиту Зеленського до США у вересні цього року. Український президент тоді прибув на виступ до Національного архіву у Вашингтоні із запізненням і виглядав відстороненим та схвильованим.

Причиною, як він пізніше сказав журналісту видання, стала втома від постійної потреби переконувати своїх союзників у тому, що з їхньою допомогою Україна може перемогти.

Ніхто так не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто. Ніхто, — сказав Зеленський, зазначивши, що необхідність вселяти цю віру своїм союзникам «забирає всі сили та енергію.

Зеленський вважає страшним те, що світ звикає до війни в Україні, глобальний інтерес до неї слабшає, а разом із ним і рівень міжнародної підтримки.

Втома від війни накочує хвилею. Ви бачите це у Сполучених Штатах, у Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, для них це стає як шоу: «Я не можу дивитися цей повтор у 10 раз», — зазначає він.

Як пише Time, і повільні темпи контрнаступу, і війна в Ізраїлі, що почалася, впливають на те, що Зеленському стає все важче переконати союзників України в тому, що перемога можлива.

Видання також нагадує, що згідно з опитуванням Reuters, проведеним невдовзі після візиту Зеленського до США, близько 41% американців хочуть, щоб Конгрес надав Києву більше зброї. У червні, коли Україна розпочала контрнаступ, їх було 65%.

Один із людей оточення Зеленського вже в Києві на запитання журналіста, як почувається президент, відповів: «Злий».

Він розповів, що від колишнього почуття гумору та оптимізму Зеленського вже нічого не залишилося:

Тепер він приходить, отримує новини, віддає накази та йде.

Ще один представник команди українського президента заявив, що той почувається відданим своїми західними союзниками — «вони залишили його без засобів для перемоги у війні, а лише для того, щоби вижити в ній».

Проте, за його словами, переконання Зеленського не змінилися, і він не має наміру відмовлятися від бойових дій. А його віра у перемогу України над росією деяких радників навіть лякає, пише оглядач видання.

Він дурить себе. Ми не маємо варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй сказати йому це, — наводить видання слова цієї людини.

Сам Володимир Зеленський відмову навіть від тимчасового перемир’я пояснює необхідністю довести справу до кінця, а не залишати російську загрозу для майбутніх поколінь. Він також побоюється, що якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії поширяться за її межі.