Кремлівський коротун та диктатор володимир путін звинуватив у заворушеннях у Дагестані Україну та Захід.

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путін 30 жовтня на нараді у Кремлі заявив, що заворушення у Дагестані «інспіровані через соцмережі з України через західні спецслужби».

Непогано було б тим, хто так дбає нібито про громадян Ізраїлю, провести розслідування, чим займаються їхні спецслужби в Україні, якщо вони ініціюють погроми в росії. Негідники та й годі. По-іншому і сказати неможливо, — заявив путін.

Раніше аналогічну заяву зробило МЗС рф. Українське МЗС ці звинувачення заперечує.

На нараду у Кремлі пригнали усе керівництво країни 404. Востаннє такий склад збирався 21 лютого 2022 року, коли ухвалювалося рішення про визнання незалежності придуманих московитами ДНР та ЛНР.

Раніше заяву про те, що в антисемітських заворушеннях в аеропорту Махачкали винні «бандерівці з України», зробив так званий глава Дагестану Меліков.

Він пов’язав антисемітські акції у республіці з Telegram-каналом, який нібито «адмініструється з території України зрадниками, бандерівцями». Це канал 30 жовтня блокував Телеграм, заяву з цього приводу зробив розробник сервісу Дуров.

Нагадаємо, у Махачкалі сотні учасників юдофобних виступів прорвалися на льотне поле аеропорту перед посадкою літака з Тель-Авіва. Вони шукали євреїв та вигукували антисемітські гасла.

У Хасавюрті люди взяли в облогу і закидали камінням готель, в який, за чутками, заселилися люди, «зовні схожі з громадянами Ізраїлю».

Поліція дозволила присутнім увійти всередину та перевірити, чи немає там євреїв. Євреїв не знайшли, а адміністрація повісила табличку, що не обслуговуватиме їх.

У Нальчику підпалили єврейський культурний центр, що будується, а в Черкеську натовп зажадав від адміністрації виселити всіх євреїв.