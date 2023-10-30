Операція «Нормандія» - українські бійці розширили плацдарм навпроти Херсона

https://racurs.ua/ua/n188852-operaciya-normandiya-ukrayinski-biyci-rozshyryly-placdarm-navproty-hersona.html

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Російські військові блогери б’ють на сполох: українські плацдарми на лівому березі Дніпра злилися в суцільну смугу. Українські війська нібито розширили плацдарм у Кринках навпроти Херсона.

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«Херсонський напрямок: розширення контролю ЗСУ в Кринках» — так називається допис у російському Telegram-каналі «Рибар» увечері 30 жовтня.

Морська піхота почала просування в західному напрямку, трохи розширивши зону контролю. Минулої ночі штурмові групи зайняли район малого залізничного мосту, облаштувавши додатковий опорний пункт і практично наблизившись до [села] Пойма, — б'є на сполох Рибар.

Херсонський напрямок став одним із найактивніших на російсько-українському фронті. Бої точаться навколо села Кринка на лівому березі Дніпра (знаходиться за 2 кілометри від річки та за 27 кілометрів на схід від Херсона).

19 жовтня українські війська закріпилися на його околицях. Відтоді принаймні центральна частина поселення опинилася під контролем українців. А окремі українські плацдарми на лівому березі величезної ріки злилися в суцільну смугу.

Правда, українці контролюють здебільшого заболочені острови в дельті Дніпра, українська армія не налагодила жодної регулярної переправи, а на лівому березі діють групи без важкої техніки.

Невеликі міста на Лівобережжі — Олешки та Нова Каховка — залишаються під контролем росії.

Тим не менш у соцмережах російські військові блогери активно обговорюють бої за Кринки та називають причини поразки.

Українській стороні вдалося обладнати вогневі точки на лівому березі, в тому числі в Кринках, які успішно перешкоджають діям російської піхоти. Утриманню території сприяє масований вогонь артилерії: українська домінує над російською.

Противник не має чисельної переваги, але активно, можна сказати дуже активно, прикриває свій морський десант вогнем з різної артилерії, зокрема 80-мм і 120-мм мінометів, танків, 155-мм артилерії, в тому числі касетної. З нашого боку, як завжди, бардак і «йди туди, зроби щось». Виникає відчуття, що командування групи абсолютно некомпетентне, — пише російський «Канал спецназа». Противник може дозволити собі випустити десятки (близько 30) снарядів у квадрат 100×100 м, — додає канал «Сіра зона».

Водночас із російського боку контрбатарейна боротьба майже не ведеться, скаржаться пропагандисти русні. Також блогери заявляють, що російська артилерія не може досягти далекобійності противника від натівських гармат великої дальності.

За словами блогерів, українська сторона активно використовує касетні боєприпаси, які «просто роблять решето з усього навколо».

За даними військових блогерів, на ділянці біля Кринак немає оборонної лінії. В результаті піхота ховається де може. При цьому бійці не мають можливості окопатися, оскільки, як стверджується, у сірих «сил не вистачає саперних лопат».

Ще одна обставина — «рій дронів FPV», які, за словами Gray Zone, «літають навіть у темряві. Вони можуть спускатися на верхівки дерев і нахабно розпитувати про … позиції». «Вже доходить до того, що коптери УСУ можуть дозволити собі підлетіти до будинку, сісти на дах і просто вести спостереження, — додає „Канал спеціального призначення“.

Блогери пишуть:

Дальність їх польоту з поразкою нашої одиниці техніки підтверджена на відстані 12 кілометрів». І «працювати на відстані 7−8 кілометрів для них взагалі не проблема».

Але українська сторона активно намагається глушити російські безпілотники, щоб позбавити їх можливості коригувати вогонь артилерії. У підсумку росіянам «не завжди вдається підняти Mavic вище 30−40 м».

Блогери стверджують, що «супротивник може дозволити собі розгортати коптер кожні 50−100 метрів для моніторингу ситуації на вулицях. Крім того, вони працюють як конвеєр, просто безупинно, змінюючи один одного на оглядових майданчиках.

У результаті, за словами Romanov Light, «кількість згорілих FPV легкових автомобілів зростає майже щодня». Аби уникнути втрат, «просять бійців використати досвід вагнерівців у Бахмуті та розтягнути сітки над дорогами».