ISW: ЗСУ просунулися біля Роботиного і атакували рф на Куп’янському напрямку

https://racurs.ua/ua/n188858-isw-zsu-prosunulysya-bilya-robotynogo-i-atakuvaly-rf-na-kup-yanskomu-napryamku.html

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Збройні сили України продовжили ведення наступальних операцій у Запорізькій області та просунулися на захід від Роботиного. Окрім цього, російські пропагандисти скаржилися, що ЗСУ контратакували в районі Куп’янськ — Сватове — Кремінна та відбили позиції окупантів.

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Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Спікер десантно-штурмової бригади ЗСУ «Сталевий кордон» Іван Шевстов заявив, що найбільш активна частина Куп’янського фронту знаходиться в районі Синьківки та Іванівки, а сили рф атакують у напрямку Куп’янська угрупованнями по 10−30 осіб. Війська рф продовжують спроби зайняти лівий берег річки Оскіл.

Джерела рф стверджували, що 30 жовтня українські війська здійснили контратаки в районі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися поблизу Райгородки (12 км на захід від Сватового).