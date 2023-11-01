ХАМАС повідомив про удар Ізраїлю по табору біженців, з Тель-Авівом розривають відносини

https://racurs.ua/ua/n188891-hamas-povidomyv-pro-udar-izrayilu-po-taboru-bijenciv-z-tel-avivom-rozryvaut-vidnosyny.html

Ракурс

ХАМАС повідомив про удар Ізраїлю по табору біженців. За даними AFP, з-під завалів вилучено тіла 47 загиблих. Ізраїль оголосив про вбивство одного із командирів бойовиків.

.

Підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров’я Гази повідомило про вибух у таборі біженців Джабалія на півночі сектора Гази. МОЗ, а також директор розташованої поряд Індонезійської лікарні стверджує, що загинули щонайменше 50 людей, повідомляє ВВС News.

Міністерство стверджує, що причиною вибуху став авіаудар Ізраїлю. За його даними, близько 150 людей отримали поранення, десятки залишаються під завалами.

AFP пише, що на одному з відеозаписів видно, що з-під уламків зруйнованих будівель вилучено щонайменше 47 тіл.

Згодом представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі підтвердив, що ізраїльська авіація завдала удару по табору біженців Джабалія в секторі Газа, передає ВВС News.

За його словами, внаслідок удару загинув командир батальйону ХАМАС «Джабалія» Ібрагім Біарі та завалилася підземна інфраструктура терористичного угруповання. У ЦАХАЛ стверджують, що Біарі був одним із тих, хто відповідальний за вторгнення бойовиків до Ізраїлю 7 жовтня.

Інший представник ЦАХАЛ Річард Хехт заявив, що командир батальйону ХАМАС «ховався за спинами мирних жителів», повідомляє CNN. За словами Конрікуса, в результаті удару загинули десятки бойовиків ХАМАС. Прес-аташе стверджує, що удар був завданий між будівлями, прямо по підземних тунелях, але, коли вони та будівлі навколо завалилися, то загинули цивільні особи.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю вранці в середу оголосила, що в Газі загинули вже дев’ять її військовослужбовців. Бої продовжуються.

Палестинська телекомунікаційна компанія Paltel уночі повідомила, що в секторі Газа знову повністю відключено зв’язок та інтернет.

Після цього Чилі та Колумбія вирішили відкликати своїх послів у Ізраїлі в знак протесту проти його дій у Газі. У вівторок Болівія оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Держдепартамент США оголосив, що держсекретар Ентоні Блінкен у п’ятницю прилетить до Ізраїлю з третім візитом з моменту нападу ХАМАС 7 жовтня.