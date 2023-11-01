Республіканці у Конгресі США склали список вимог для продовження допомоги Україні

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Ракурс

Конгресмени з Республіканської партії США підготували список вимог для продовження допомоги Україні.

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Документ опублікував конгресмен від штату Каліфорнія Майк Гарсіа. У ньому вказано, що адміністрації Джо Байдена та українська влада повинні надати Конгресу «стратегію перемоги», яка міститиме точні оцінки, кінцеву мету та критерії завершення війни, пише Politico.

За інших умов вибіркове розкриття інформації та додаткові запити на допомогу для України по 12 млрд доларів на місяць є «неприйнятними», вважає Гарсіа.

В документі сказано, що Байден та глава Пентагону Ллойд Остін повинні інформувати США про перебіг війни, прогрес ЗСУ, оновлену ситуацію щодо наступу Сил оборони та називати причини патової ситуації. Також керівники країни повинні пояснити необхідність подальшої військової підтримки України, зокрема те, яка зброя відправляється та як вона допоможе ЗСУ перемогти. Ба більше, Білий дім повинен опублікувати список озброєння, яке ще не побувало в Україні, але яке зможе змінити ситуацію на фронті.

Окрім цього, президент США також повинен пояснити, що станеться, якщо американська допомога Україні припиниться. І чи за таких умов відмовляться від її надання ще й партнери США у НАТО та в Євросоюзі.

Республіканці висунули вимоги й Казначейству на Мінфіну. Ті повинні прозвітувати Конгресу про рівень використання антиросійських санкцій. Також Гарсія вимагає впровадження проти країни-агресорки повномасштабних економічних обмежень зі сторони й США, і НАТО, які повинні включати всі види нафти, зерно та рідкісноземельні мінерали.

Крим — окремий пункт вимог. «Червоних» цікавить, чи збігаються інтереси американців та українців в питанні анексованого півострова. Зокрема, чи вважають у США шанс його повернути «реальним».

Також, на думку конгресмена та його прибічників, Байден та Зеленський повинні продовжити звітувати про типи озброєнь, відправлені в Україну. А Білий дім закликають надати докази, що влада не ставить під загрозу програми озброєнь американської армії, а також допомогу Тайваню та Ізраїлю.