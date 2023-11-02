ХАМАС заявив про намір «стерти з лиця землі» Ізраїль. Фото:

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Палестинське угруповання ХАМАС заявило, що повторюватиме атаки, поки не знищить Ізраїль.

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Високопоставлений член ХАМАС Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня. Бойовик пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить ізраїльську державу. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Ізраїль — це країна, якій немає місця на нашій землі. Ми повинні прибрати її, тому що вона являє собою безпекову, військову і політичну катастрофу для арабської та ісламської нації. Нам не соромно про це говорити, — зазначив він.

Хамад також назвав існування Ізраїлю «нелогічним» та наголосив, що його потрібно «стерти з лиця землі». Додав, що ХАМАС пишається тим, що приносить у жертву «мучеників».

Нагадаємо, 1 листопада підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров’я Гази повідомило про вибух у таборі біженців Джабалія на півночі сектора Гази. Там загинули щонайменше 50 людей. В обстрілі звинуватили Ізраїль.

Джерело: The Times of Israel