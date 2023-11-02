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У залишках російської ракети С-400 знайшли іноземну плату. Фото:

У залишках російської ракети С-400 знайшли іноземну плату — ОП

2 лис 2023, 11:18
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Нові російські ракети комплектуються платами іноземного виробництва.


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Зокрема, іноземну плату знайшли у залишках нової російської ракети 40Н6, яка використовується в російських зенітних-ракетних комплексах С-400. Дальність ураження такої ракети становить 380−400 км. Залишки боєприпасу знайшли на Запорізькому напрямку. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив у Telegram.

За його словами, українські експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Всі дані передаються партнерам, вжити заходів та унеможливити постачання цих компонентів до росії.

У залишках російської ракети С-400 знайшли іноземну плату. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки заявляли, що росія має можливості щомісяця виготовляти близько 25 крилатих ракет «Калібр», дві гіперзвукові ракети «Кинджал», 35 крилатих ракет Х-101 та п’ять балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М». Двічі на місяць окупанти переправляють «Калібри» до Криму.

Джерело: Ракурс


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