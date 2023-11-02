ЗСУ відбили наступ ворога на Вугледарському напрямку. Фото: Володимир Зеленський

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Російська окупаційна армія здійснила спробу наступу під Вугледаром Донецької області.

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Українські Сили оборони зупинили ворога, завдавши росіянам тяжких втрат. Противник втратив десятки одиниць техніки, багато живої сили було ліквідовано або поранено. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні. Про це стало відомо під час щоденного селектора, 2 листопада повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

За його словами, Міністерство оборони звітувало про надходження снарядів, ракет і техніки. Розвідка повідала ситуацію на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.

Також підсумували результати роботи «зернового коридору» за жовтень. Глава держави відзначив, що динаміка позитивна. Зараз влада фіналізує формат страхування для суден, що додасть упевненості Україні та перевізникам.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російська армія, ймовірно, планує перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після важкої артилерійської підготовки. Таким чином загарбники хочуть компенсувати тяжкі втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня.